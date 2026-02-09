Desaparición de turistas en Mazatlán: Seis días sin rastro de cuatro hombres originarios del Edomex

MAZATLÁN. _ A seis días de la privación de la libertad de cuatro hombres originarios del Estado de México, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de febrero en la zona de Cerritos, al norte del puerto de Mazatlán, familiares señalaron la falta de certeza en las investigaciones para su localización.

Pese a que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las carpetas de investigación y ha emitido las fichas de búsqueda correspondientes, la comunicación con los familiares ha sido limitada. Allegados de Óscar García expresaron recientemente a Noroeste que, aunque existe contacto formal con las autoridades, desconocen los detalles técnicos de los operativos desplegados.

“Estamos como que en el aire, no sabemos qué está pasando, no sé si esto está avanzando, pero sí se ha estado hablando con las autoridades”, manifestó la familia, al precisar que dependen mayormente de la información pública o de lo que han logrado reconstruir por cuenta propia.