Desarmaba una moto robada en la colonia Tepeca de Los Mochis; policías lo sorprenden y detienen

AHOME. _ En un operativo de vigilancia rutinaria, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome lograron la captura de un hombre justo en el momento en que presuntamente desmantelaba una motocicleta deportiva que había sido robada días atrás.

El detenido fue identificado por las autoridades policiales como Mario Sebastián “N”, de 27 años de edad, quien tiene su domicilio en el mismo sector donde ocurrió el aseguramiento, al norponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron este miércoles 2 de septiembre. Según el parte oficial, los agentes preventivos realizaban un recorrido sobre la calle Óscar Armenta, en su cruce con Circunvalación, en la colonia Tepeca. Ahí se percataron de la presencia de un sujeto que se encontraba sobre la banqueta exterior de un domicilio, manipulando y quitándole piezas a una motocicleta Vento Crossmax 300, modelo 2026, en colores rojo y negro, la cual no portaba placas.

Al notar que la patrulla se aproximaba, Mario Sebastián adoptó una actitud evasiva y trató de huir del sitio para evadir a la justicia, pero los oficiales lograron cerrarle el paso rápidamente.

Tras ser interceptado, los uniformados le solicitaron la documentación que acreditara la legal procedencia de la unidad deportiva. El joven confesó no contar con los papeles ni ser el dueño del vehículo. Por protocolo, los policías ingresaron los datos de la unidad en la plataforma del Registro Público Vehicular (Repuve), sistema que confirmó las sospechas ya que la motocicleta contaba con un reporte de robo vigente interpuesto el pasado 27 de agosto de este mismo año.

Ante la flagrancia y la evidencia obtenida, se procedió a la lectura de sus derechos y su formal detención. Mario Sebastián “N” y la motocicleta asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte, donde quedaron a disposición de la Unidad del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículo para que se determine su situación jurídica.