$!Descarga eléctrica cobra la vida de empleado en la zona de Campo El Diez, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre murió la mañana de este martes 28 de abril tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras laboraba en las inmediaciones del Campo El Diez, en la salida sur de la ciudad. El percance se registró alrededor de las 10:30 horas en la carretera Culiacán–Eldorado, frente a unas bodegas situadas cerca de una estación de servicio y un motel.

La víctima fue identificada en el lugar como Israel Alejandro, de 34 años de edad, quien se encontraba realizando maniobras relacionadas con reparación de cableado cuando ocurrió el accidente.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron apoyo al número de emergencias, por lo que minutos después acudieron cuerpos de auxilio y personal de seguridad. Elementos de la Secretaría de Marina y paramédicos revisaron al trabajador, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la descarga recibida.