$!Descarga eléctrica cobra la vida de trabajador dentro de empresa congeladora en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un trabajador encargado del área de mantenimiento de una empresa congeladora perdió la vida la mañana de este martes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores dentro de las instalaciones ubicadas en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán.

La víctima fue identificada como Rigoberto “N”, de 67 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Fovissste Esperanza.