$!Descarga eléctrica cobra la vida de trabajador dentro de empresa congeladora en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un trabajador encargado del área de mantenimiento de una empresa congeladora perdió la vida la mañana de este martes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores dentro de las instalaciones ubicadas en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán.
La víctima fue identificada como Rigoberto “N”, de 67 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Fovissste Esperanza.
El reporte sobre una persona sin signos vitales se recibió alrededor de las 10:15 horas en una empresa situada sobre la calle Puerto Madero, en el citado sector.
De acuerdo con los primeros informes, trabajadores que ingresaron a la sala de máquinas localizaron a su compañero tendido en el piso y solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja. Sin embargo, a su llegada, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y resguardaron el sitio hasta el arribo del personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes.