Descarta la SSPE ataque directo contra policía estatal; fueron disparos al aire afuera de su casa

CULIACÁN. _ El agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue blanco de un presunto acto intimidatorio la mañana de este viernes, cuando civiles realizaron disparos al aire frente a su domicilio, en el sector Costa del Sol.

De acuerdo con Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hecho ocurrió alrededor de las 05:40 horas, cuando el elemento salía de su vivienda para dirigirse a su centro de trabajo.

La funcionaria aclaró que no se trató de un ataque directo, y que los disparos habrían sido realizados con aparente intención intimidatoria. Fue el propio agente quien solicitó apoyo a sus compañeros, informando desde el primer momento que no resultó lesionado.

Tras el incidente, la corporación desplegó un operativo especial para ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.