Descarta SSPE agresión contra policías en Siqueros y reporta decomiso de municiones

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa descartó una agresión contra policías estatales en Siqueros, pero reportó un decomiso de cartuchos y municiones.

De acuerdo con información oficial, un grupo de civiles abandonó cargadores, cartuchos y equipo táctico tras escapar ante la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura ubicada al sur de Mazatlán.

Se indicó que los hechos ocurrieron este sábado 5 de septiembre cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizaban recorridos de seguridad en la zona tras el reporte de un enfrentamiento entre civiles armados y al llegar detectaron a varias personas.