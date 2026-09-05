Descarta SSPE agresión contra policías en Siqueros y reporta decomiso de municiones

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa descartó una agresión contra policías estatales en Siqueros, pero reportó un decomiso de cartuchos y municiones.
De acuerdo con información oficial, un grupo de civiles abandonó cargadores, cartuchos y equipo táctico tras escapar ante la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura ubicada al sur de Mazatlán.
Se indicó que los hechos ocurrieron este sábado 5 de septiembre cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizaban recorridos de seguridad en la zona tras el reporte de un enfrentamiento entre civiles armados y al llegar detectaron a varias personas.
Al percatarse de la presencia policial, los civiles armados huyeron del lugar y dejaron abandonados diversos objetos ilícitos que fueron asegurados.
En el sitio fueron localizados 18 cargadores para armas largas, 540 cartuchos útiles, cinco chalecos tácticos y prendas de vestir con camuflaje.
La SSPE precisó que no hubo una agresión contra los elementos policiales, pese al reporte inicial que advertía sobre un supuesto ataque.
La búsqueda de los civiles que escaparon continuó en los alrededores de Siqueros con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.