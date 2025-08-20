Descarta SSPE indicios de violencia en muerte de Policía de Investigación en El Fuerte

CULIACÁN. _ No se encontraron signos de violencia en la escena donde fue hallado sin vida Guillermo Sosa Corona, conocido como el “Comandante Sosa”, agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado dentro de un canal de riego en El Fuerte.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, indicó que la camioneta en la que el oficial fue localizado sin vida no tenía placas de circulación.

“A simple vista no se le apreciaron signos de violencia, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la que se haga cargo de las indagatorias para determinar bien la causa de muerte”.

De forma preliminar, se informó que dentro del vehículo sumergido en el agua también había una pechera, así como un arma de fuego.

No obstante, las autoridades no han precisado si la unidad cayó al canal como parte de labores del agente o de manera accidental.