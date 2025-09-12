Descartan amenaza de bomba en Hospital General de Culiacán, informa la SSPE

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aclaró que no existe ninguna amenaza de bomba en el Hospital General de Culiacán, luego de que comenzara a circular un mensaje en canales de WhatsApp alertando sobre un supuesto artefacto explosivo.

Las autoridades confirmaron que la alerta fue atendida de inmediato bajo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y que, tras una revisión, se descartó cualquier riesgo para pacientes, personal médico y visitantes.

“Dicha información se atendió conforme a los protocolos de seguridad, descartándose así algún riesgo”, informó la SSPE a través de un comunicado.

La dependencia estatal también exhortó a la ciudadanía a no replicar rumores sin fundamento y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales. Además, recordó la importancia de hacer un uso responsable del número de emergencias 911, ya que reportes falsos pueden entorpecer la atención de incidentes reales