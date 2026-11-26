Un condensador de arranque fue confundido con un presunto artefacto explosivo, cerca de las oficinas de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el municipio de Guasave.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que este jueves 26 de noviembre recibieron un reporte al número de emergencias sobre un presunto explosivo, por lo que elementos especializados de Guardia Nacional acudieron para acordonar el área antes de intervenir el objeto.
“Se descarta que se trate de un artefacto explosivo, sino de capacitadores o un condensador eléctrico que es utilizado para iniciar la marcha de motores, por lo que no representan un peligro”, informó la dependencia.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar los números de emergencia 911 o 089 para denunciar emergencias o riesgos de manera responsable.