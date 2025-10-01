Descartan ataque armado en incendio de inmueble en Bachigualato, Culiacán

CULIACÁN. _ El inmueble que se incendió la noche del martes 30 de septiembre en el sector Bachigualato, al poniente de la ciudad, no presenta indicios de haber sido atacado con armas de fuego ni otros daños ajenos al siniestro, confirmó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela.

De acuerdo con la funcionaria, fue alrededor de las 19:00 horas cuando se recibió el reporte de un incendio en una construcción identificada como “hacienda La Chaparrita”, ubicada en dicha zona. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, así como personal de la Secretaría de Marina.