Descartan repunte de violencia en Escuinapa tras detención de El Gabito

ESCUINAPA._ La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reportó que no se ha registrado un repunte en los hechos de violencia en este municipio tras la reciente captura en Mazatlán de Óscar Gabriel Martínez Larios, apodado “El Gabito”.
El titular de la corporación local, Rosario Guadalupe Camacho García, informó que hasta el momento el territorio se mantiene sin novedad y que se cuenta con el apoyo de personal militar para reforzar las labores de vigilancia.
El mando policiaco aclaró que los elementos del Ejército Mexicano continúan en la zona y realizan recorridos de presencia y patrullajes en Escuinapa, aunque actualmente operan desde una sede alterna al Gimnasio Municipal.
Respecto a la situación de los últimos días, Camacho García confirmó que el pasado sábado se registró un enfrentamiento entre civiles en la zona de Los Sábalos, lugar donde se localizó a una persona sin vida.
Añadió que durante el lunes y el martes se recibieron reportes sobre presuntos hechos delictivos similares; sin embargo, tras las verificaciones de campo, estos no fueron confirmados por las autoridades al no encontrarse indicios reales.
Finalmente, el Director de Seguridad Pública consideró que se dispone de las corporaciones y los elementos necesarios para mantener el orden, por lo que descartó solicitar más agentes al estado.
Explicó que el estado de fuerza actual es suficiente para atender cualquier contingencia y, en su caso como policía estatal, descartó ampliar su círculo de seguridad personal, ya que las tareas de vigilancia las efectúa en coordinación con las fuerzas federales.