Desconoce Seguridad Pública estatal situación de sobrevuelo de helicópteros en Escuinapa

El Subsecretario de Seguridad Pública, Leoncio Pedro García Alatorre, aseguró que la dependencia no recibió reporte de algún hecho violento en la zona.

“En Escuinapa no tenemos, bueno, en el C4 no se tiene ningún reporte con relación a lo que usted me dice”, informó el mando policiaco.

“Pues me voy a dar a la tarea de buscar esa información, para que si es verídica, pues se la podamos compartir, pero no tenemos ningún reporte al respecto”, respondió.

En el transcurso de la madrugada, habitantes del municipio alertaron por la presencia de helicópteros, presuntamente de corporaciones de seguridad federal.