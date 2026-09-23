$!Desde camioneta, disparan y asesinan a hombre en la Isla de la Piedra, en Mazatlán

La agresión se reportó a las 19:00 horas de este miércoles, indicando la Calle Camaroneras casi esquina con Eustaquio Buelna, de la Colonia Ecológica.

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida en la comunidad de la Isla de la Piedra tras un ataque cometido por un grupo armado a bordo de una camioneta.

Testigos refirieron que hombres armados le dispararon a la víctima desde una camioneta de color negro, para de inmediato darse a la fuga.

El hombre, identificado como David “N”, quedó tendido al pie de dos palmeras y a las afueras de un centro de rehabilitación, hasta donde llegaron paramédicos de Bomberos Veteranos para tratar de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales hasta la llegada de personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias de ley.