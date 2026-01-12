$!Desmantela el Ejército campamento delictivo en Casas Viejas, en Elota

En un operativo realizado en el poblado de Casas Viejas, personal del Ejército Mexicano localizó y desmanteló un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos. Durante la intervención, los efectivos federales aseguraron seis armas largas, 27 cargadores y 540 cartuchos útiles.
La incursión se registró en un marco de violencia en la región, donde habitantes de las comunidades de Casas Viejas, El Salado y el Ejido Benito Juárez reportaron constantes intercambios de disparos durante el domingo 11 de enero.
A través de redes sociales, circularon imágenes que muestran a un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Secretaría de Marina (Semar) sobrevolando la zona del río Elota. En las grabaciones se observa a un artillero abrir fuego contra vehículos que circulaban por caminos de terracería, en lo que fuentes civiles describieron como una persecución contra personas armadas.
Pese a los testimonios de los pobladores sobre choques entre marinos y civiles, las autoridades federales no han precisado si los incidentes derivaron de ataques directos a las fuerzas armadas o de pugnas entre grupos rivales. Hasta el momento, ni autoridades federales, ni estatales han emitido una postura oficial que confirme los detalles de la operación aérea captada en video.