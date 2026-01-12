$!Desmantela el Ejército campamento delictivo en Casas Viejas, en Elota

En un operativo realizado en el poblado de Casas Viejas, personal del Ejército Mexicano localizó y desmanteló un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos. Durante la intervención, los efectivos federales aseguraron seis armas largas, 27 cargadores y 540 cartuchos útiles.

La incursión se registró en un marco de violencia en la región, donde habitantes de las comunidades de Casas Viejas, El Salado y el Ejido Benito Juárez reportaron constantes intercambios de disparos durante el domingo 11 de enero.