$!Desmantelan 11 laboratorios clandestinos en Cosalá; aseguran miles de litros de químicos

En una serie de operativos realizados en la zona serrana de este municipio, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 11 laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de metanfetamina.
De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, los hallazgos se registraron en los poblados de El Rincón de la Lagunita, Los Mimbres, El Vizcaíno, La Estancia de los Burgos, El Realito Palo Blanco, Palo Blanco, El Ranchito de los Burgos, Comoa y Portezuelo de Arriba.
En estas áreas de concentración de materiales, el personal militar aseguró un total de 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.
Las autoridades federales estiman que el valor de lo asegurado y la infraestructura desmantelada representan una afectación económica de aproximadamente 325 millones de pesos para las organizaciones delictivas que operan en la región.