$!Desmantelan 11 laboratorios clandestinos en Cosalá; aseguran miles de litros de químicos

En una serie de operativos realizados en la zona serrana de este municipio, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 11 laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de metanfetamina.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, los hallazgos se registraron en los poblados de El Rincón de la Lagunita, Los Mimbres, El Vizcaíno, La Estancia de los Burgos, El Realito Palo Blanco, Palo Blanco, El Ranchito de los Burgos, Comoa y Portezuelo de Arriba.