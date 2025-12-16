$!Desmantelan 6 laboratorios clandestinos en Cosalá; aseguran 8 mil litros de químicos

En una serie de operativos realizados por el Ejército Mexicano en la zona rural de este municipio, fueron localizadas e inhabilitadas seis áreas de concentración de materiales químicos y laboratorios clandestinos.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las incursiones militares se registraron en las inmediaciones de los poblados La Estrella, Higuera de Campaña, Vado Hondo, La Cuchilla, Calafato y La Tasajera.