$!Desmantelan 6 laboratorios clandestinos en Cosalá; aseguran 8 mil litros de químicos

En una serie de operativos realizados por el Ejército Mexicano en la zona rural de este municipio, fueron localizadas e inhabilitadas seis áreas de concentración de materiales químicos y laboratorios clandestinos.
De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las incursiones militares se registraron en las inmediaciones de los poblados La Estrella, Higuera de Campaña, Vado Hondo, La Cuchilla, Calafato y La Tasajera.
Durante las intervenciones, el personal castrense aseguró 8 mil 400 litros de diversas sustancias químicas destinadas a la elaboración de productos ilícitos. Las autoridades federales estiman que el valor de lo incautado asciende a los 166 millones de pesos, lo que representa un impacto directo a las finanzas de los grupos delictivos que operan en la región.
Pese a la magnitud del decomiso, el comunicado oficial no proporcionó detalles técnicos sobre el proceso de localización ni precisó si hubo personas detenidas durante el despliegue en estas seis comunidades.
Todo el material y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.