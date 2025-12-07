Seguridad
Desmantelan campamento con armas y equipo táctico en la sierra de San Ignacio

Elementos de Marina encontraron el campamento improvisado en las inmediaciones del poblado Toloza, cerca de un cerro
Noroeste/Redacción
07/12/2025 00:12
La Secretaría de Marina desmanteló un campamento improvisado utilizado por la delincuencia organizada entre la sierra de San Ignacio.

El asentamiento se localizó en el poblado de Toloza, en las inmediaciones de un sendero que conducía a un cerro.

En el sitio, oficiales navales aseguraron un arma larga, 752 cartuchos útiles de diferentes calibres, 19 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y 17 prendas tácticas.

El campamento fue inhabilitado y todos los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones pertinentes.

