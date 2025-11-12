$!Desmantelan cuatro campamentos clandestinos y aseguran arsenal en Elota

ELOTA. _ Elementos de las fuerzas armadas reportaron el desmantelamiento campamentos clandestinos del crimen organizado y el decomiso de un arsenal considerable, incluyendo un fusil de alto poder, en operativos separados llevados a cabo en el municipio de Elota.

De acuerdo con el informe oficial, personal del Ejército Mexicano localizó y destruyó cuatro campamentos ilícitos en la región. En el lugar, se realizó el aseguramiento de cuatro armas largas, 57 cargadores, 2 mil 944 cartuchos útiles y cuatro chalecos tácticos. Como parte de esta acción, también fueron incineradas 3 mil 196 plantas de mariguana que se cultivaban en el sitio.