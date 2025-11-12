$!Desmantelan cuatro campamentos clandestinos y aseguran arsenal en Elota

ELOTA. _ Elementos de las fuerzas armadas reportaron el desmantelamiento campamentos clandestinos del crimen organizado y el decomiso de un arsenal considerable, incluyendo un fusil de alto poder, en operativos separados llevados a cabo en el municipio de Elota.
De acuerdo con el informe oficial, personal del Ejército Mexicano localizó y destruyó cuatro campamentos ilícitos en la región. En el lugar, se realizó el aseguramiento de cuatro armas largas, 57 cargadores, 2 mil 944 cartuchos útiles y cuatro chalecos tácticos. Como parte de esta acción, también fueron incineradas 3 mil 196 plantas de mariguana que se cultivaban en el sitio.
Por separado, en una acción implementada por la Guardia Nacional, también en Elota, aseguraron un vehículo con reporte de robo y un arsenal que constaba de un fusil Barret (calibre .50), dos armas de grueso calibre adicionales, tres cargadores, 20 cartuchos y una mira telescópica. Además, se incautaron diversas dosis de drogas listas para su distribución.
A pesar de la magnitud de los decomisos, la información difundida por las autoridades federales sobre estos dos operativos no establece las zonas en donde fueron realizados los operativos. El reporte omite detalles sobre la mecánica de las incursiones y no precisa si hubo personas puestas a disposición de la autoridad ministerial por estos hechos.