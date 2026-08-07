$!Desmantelan dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en Culiacán; Ejército asegura miles de litros de químicos

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron dos laboratorios clandestinos y tres áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en Culiacán, donde aseguraron miles de litros y kilos de sustancias químicas, así como equipo especializado para la producción de metanfetamina.

De acuerdo con información de autoridades federales, el aseguramiento se realizó como parte de los operativos implementados contra la fabricación de drogas sintéticas; sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre la fecha del despliegue ni la zona específica donde fueron ubicados los puntos clandestinos.