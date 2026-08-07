$!Desmantelan dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en Culiacán; Ejército asegura miles de litros de químicos

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron dos laboratorios clandestinos y tres áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en Culiacán, donde aseguraron miles de litros y kilos de sustancias químicas, así como equipo especializado para la producción de metanfetamina.
De acuerdo con información de autoridades federales, el aseguramiento se realizó como parte de los operativos implementados contra la fabricación de drogas sintéticas; sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre la fecha del despliegue ni la zona específica donde fueron ubicados los puntos clandestinos.
Durante la intervención, personal militar aseguró 16 mil 978 litros y 2 mil 130 kilos de sustancias químicas, además de equipo utilizado en procesos de síntesis orgánica, entre ellos tres reactores, 17 quemadores, cinco condensadores, cuatro mezcladoras y tres centrifugadoras.
Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente mil 441 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada dedicadas a la producción de drogas sintéticas.
Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.