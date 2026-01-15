$!Desmantelan en Guerrero centro de producción de metanfetaminas y “tusi” ligado a cuñado de El Chapo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), inhabilitaron una bodega con precursores químicos y un campamento destinados a la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán, Guerrero.
De acuerdo con información de las autoridades federales, existen indicios que vinculan estas instalaciones con Inés Omar Coronel Aispuro. Coronel Aispuro es hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X, que el operativo se realizó mediante dos acciones distintas. Durante un recorrido terrestre, las fuerzas de seguridad localizaron una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas, las cuales fueron inutilizadas en el sitio para impedir su uso en actividades ilícitas.
Posteriormente, las fuerzas federales ubicaron y desmantelaron un campamento clandestino donde hallaron vehículos, armamento, municiones y equipo táctico. Según el reporte oficial, el lugar tenía capacidad para producir simultáneamente metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como “tusi” y opioides sintéticos, una característica poco común frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sustancia.
La afectación económica estimada por estas acciones asciende a casi 30 millones de pesos. García Harfuch señaló a través de sus redes sociales que este aseguramiento afecta directamente las capacidades operativas de los grupos delictivos.
En el operativo participaron elementos de la Semar, a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Las instalaciones fueron inutilizadas y el material quedó a disposición del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes.
Inés Omar Coronel Aispuro fue detenido originalmente en abril de 2013 en Sonora junto a su padre, Inés Coronel Barreras, quien recibió una sentencia de 10 años de prisión en 2017. En mayo de 2025, ambos promovieron juicios de amparo y obtuvieron una suspensión provisional para evitar su entrega a las autoridades de Estados Unidos.