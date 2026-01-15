$!Desmantelan en Guerrero centro de producción de metanfetaminas y “tusi” ligado a cuñado de El Chapo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), inhabilitaron una bodega con precursores químicos y un campamento destinados a la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán, Guerrero.

De acuerdo con información de las autoridades federales, existen indicios que vinculan estas instalaciones con Inés Omar Coronel Aispuro. Coronel Aispuro es hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X, que el operativo se realizó mediante dos acciones distintas. Durante un recorrido terrestre, las fuerzas de seguridad localizaron una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas, las cuales fueron inutilizadas en el sitio para impedir su uso en actividades ilícitas.