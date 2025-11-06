$!Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetamina en El Melado, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante un operativo de reconocimiento en el poblado El Melado, sindicatura de Sanalona, personal del Ejército Mexicano aseguró un laboratorio clandestino utilizado presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), en el lugar fueron encontrados un reactor de 250 litros, un condensador, dos destiladoras metálicas, una tina de color café, nueve sacos de sosa cáustica con un peso total de 225 kilos, tres bidones con 125 litros de metilamina y tres tambos con 600 litros de alcohol etílico.