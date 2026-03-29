$!Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetamina en Mocorito; aseguran más de 600 kilos

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en el poblado de Las Juntas, en Mocorito.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se realizó durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, donde se ubicó un complejo con amplias áreas de operación para la elaboración de droga sintética.

En el sitio fueron destruidos aproximadamente 600 kilogramos de producto terminado de presunta metanfetamina, así como diversos precursores químicos, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y otros 75 de sosa cáustica.