$!Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetamina en Mocorito; aseguran más de 600 kilos

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en el poblado de Las Juntas, en Mocorito.
De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se realizó durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, donde se ubicó un complejo con amplias áreas de operación para la elaboración de droga sintética.
En el sitio fueron destruidos aproximadamente 600 kilogramos de producto terminado de presunta metanfetamina, así como diversos precursores químicos, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y otros 75 de sosa cáustica.
Del laboratorio también fue asegurado equipo especializado para la producción, incluyendo tinas de gran capacidad, una bomba sumergible, nueve quemadores, 10 cilindros de gas y múltiples utensilios, los cuales fueron inhabilitados para evitar su reutilización.
Autoridades señalaron que este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 157 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de evitar la posible distribución de más de 15 mil dosis de droga.