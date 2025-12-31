$!Desmantelan laboratorio de droga sintética en Culiacán

En un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, fue localizado e inhabilitado un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de droga sintética en las inmediaciones del municipio de Culiacán.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de diciembre, cuando efectivos de ambas corporaciones realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres cerca del poblado de Corral Viejo. Durante la inspección del sitio, las autoridades aseguraron 295 kilogramos de sustancias químicas sólidas y 400 litros de precursores líquidos.
Además del material químico, en el inmueble se hallaron cuatro reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y siete tanques de gas. Según el reporte de las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, todo el equipo y las sustancias fueron puestos a disposición de las autoridades federales competentes para integrar la investigación correspondiente y realizar los peritajes necesarios.
Este aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia permanente que mantienen las fuerzas federales en la región para inhibir la producción de sustancias ilícitas en instalaciones clandestinas.