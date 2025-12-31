$!Desmantelan laboratorio de droga sintética en Culiacán

En un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, fue localizado e inhabilitado un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de droga sintética en las inmediaciones del municipio de Culiacán.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de diciembre, cuando efectivos de ambas corporaciones realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres cerca del poblado de Corral Viejo. Durante la inspección del sitio, las autoridades aseguraron 295 kilogramos de sustancias químicas sólidas y 400 litros de precursores líquidos.

Además del material químico, en el inmueble se hallaron cuatro reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y siete tanques de gas. Según el reporte de las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, todo el equipo y las sustancias fueron puestos a disposición de las autoridades federales competentes para integrar la investigación correspondiente y realizar los peritajes necesarios.