CULIACÁN._ Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, donde aseguraron más de 2.4 toneladas de esta droga, mil litros adicionales, 11 mil 630 litros de precursores químicos y 2 mil 210 kilos de sustancias de uso dual. Uno de los laboratorios fue localizado en el poblado de Tanques, en el municipio de Elota, Sinaloa, mientras que los otros dos fueron ubicados en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República. En el caso de Sinaloa, las autoridades localizaron en Tanques un laboratorio clandestino donde aseguraron aproximadamente mil litros y 800 kilos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos y 210 kilos de sustancias de uso dual, además de diversos materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En Zirúcuaro, Michoacán, fueron ubicados otros dos laboratorios, donde se aseguraron aproximadamente mil 600 kilos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de 2 mil kilos de sustancias de uso dual. También fueron decomisados tanques, reactores, materiales para la producción de drogas sintéticas y dos vehículos. El Gabinete de Seguridad señaló que los hallazgos derivaron de trabajos de inteligencia dirigidos a debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

Tras los aseguramientos, los tres laboratorios y los materiales utilizados para fabricar metanfetamina fueron inhabilitados para impedir que volvieran a operar.

De acuerdo con la estimación oficial, estas acciones representan una afectación económica a la delincuencia organizada de mil 419 millones 256 mil pesos. “En ambos eventos, los laboratorios y el material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas fueron inhabilitados para evitar su reutilización. Estas acciones representan una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de mil 419 millones 256 mil pesos”, señala el comunicado.