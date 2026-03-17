$!Desmantelan laboratorio en Culiacán; aseguran 800 kilos de metanfetamina

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el poblado El Tule, en la zona rural de Culiacán, donde aseguraron 800 kilogramos de metanfetamina y diversos precursores químicos.
De acuerdo con el reporte oficial, la operación se llevó a cabo el 17 de marzo de 2026, como resultado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, mediante los cuales se detectaron actividades ilícitas relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.
Entre los materiales asegurados se localizaron mil litros de ácido clorhídrico, 430 litros de P2P, 800 litros de acetona, 200 litros de tolueno, 75 kilogramos de hidróxido de sodio y 250 kilogramos de ácido tartárico, además de producto terminado.
En su balance más reciente, el Gobierno Federal informó la destrucción de casi mil 900 laboratorios de drogas desde octubre de 2024, como parte de una estrategia para debilitar la capacidad operativa y de distribución de grupos delictivos en el país.
Las autoridades precisaron que el laboratorio, así como los insumos, equipo y sustancias químicas, fueron destruidos en el lugar para evitar su reutilización.
La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento representa un golpe relevante a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, al impedir la producción y distribución de grandes cantidades de droga sintética.