$!Desmantelan laboratorio en Culiacán; aseguran 800 kilos de metanfetamina

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el poblado El Tule, en la zona rural de Culiacán, donde aseguraron 800 kilogramos de metanfetamina y diversos precursores químicos.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación se llevó a cabo el 17 de marzo de 2026, como resultado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, mediante los cuales se detectaron actividades ilícitas relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.