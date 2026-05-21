Seguridad
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Golpe financiero

Desmantelan laboratorios clandestinos de metanfetamina en Culiacán y Cosalá

Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron dos centros de acopio de químicos e incautaron miles de litros de sustancias en la colonia Progreso y Las Palmas, representando pérdidas millonarias para la delincuencia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/05/2026 12:18
21/05/2026 12:18

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración con material diverso para la elaboración de sustancias ilícitas en las inmediaciones de Culiacán y Cosalá. Los hallazgos ocurrieron específicamente en la colonia Progreso y en la localidad de Las Palmas, donde personal militar detectó los complejos empleados para la manufactura de drogas sintéticas.

Durante las inspecciones en el lugar, los militares aseguraron un total de 684 litros de metanfetamina líquida, además de 3 mil 425 litros de diversas sustancias químicas esenciales para los procesos químicos. Asimismo, se logró el decomiso de infraestructura utilizada en la producción masiva, consistente en dos reactores, un destilador y una máquina mezcladora.

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De acuerdo con las estimaciones de las autoridades federales, la desactivación de estas instalaciones y el resguardo de los insumos químicos implican una afectación económica superior a los 236 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

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El material, los compuestos químicos y las herramientas de laboratorio incautadas fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad correspondiente encargada de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a los trámites legales conducentes.

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