$!Desmantelan laboratorios clandestinos de metanfetamina en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración con material diverso para la elaboración de sustancias ilícitas en las inmediaciones de Culiacán y Cosalá. Los hallazgos ocurrieron específicamente en la colonia Progreso y en la localidad de Las Palmas, donde personal militar detectó los complejos empleados para la manufactura de drogas sintéticas.

Durante las inspecciones en el lugar, los militares aseguraron un total de 684 litros de metanfetamina líquida, además de 3 mil 425 litros de diversas sustancias químicas esenciales para los procesos químicos. Asimismo, se logró el decomiso de infraestructura utilizada en la producción masiva, consistente en dos reactores, un destilador y una máquina mezcladora.