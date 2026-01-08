Desmantelan laboratorios clandestinos y aseguran químicos en Culiacán

En operativos distintos realizados en la zona rural del municipio, fuerzas federales localizaron e inhabilitaron espacios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades de La Presa Jaus, La Cuesta y Las Tranquitas.

Durante los recorridos en las inmediaciones de La Presa Jaus y La Cuesta, elementos del Ejército Mexicano detectaron dos áreas de concentración donde se resguardaban 2 mil 420 litros de diversas sustancias químicas destinadas a la producción de metanfetamina. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el valor de lo asegurado representa una pérdida económica para los grupos delictivos de aproximadamente 47 millones de pesos.

En una acción paralela en la localidad de Las Tranquitas, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina, desmantelaron un laboratorio clandestino que operaba en la zona.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México difundió los resultados mediante un comunicado conjunto marcado por la opacidad, ya que omitió detallar cómo se desarrolló el operativo y si hubo personas detenidas, pese a tratarse de acciones vinculadas al combate a la producción y tráfico de drogas.

Todo el material y los químicos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.