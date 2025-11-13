$!Desmantelan nueve laboratorios clandestinos y decomisan armas en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron nueve laboratorios presuntamente empleados para producir metanfetamina en los municipios de Culiacán y Navolato. En los operativos se aseguraron 9 mil 639 litros y 150 kilos de sustancias químicas, así como una centrifugadora.
La afectación económica a las estructuras del crimen organizado es cuantiosa, ascendiendo a 197 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad federal. Estas acciones se enmarcan en los operativos permanentes contra el tráfico de drogas en Sinaloa.
Paralelamente, las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad reportaron más aseguramientos en otros puntos del estado. En Culiacán, un operativo conjunto del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal resultó en la incautación de un arma corta, un cargador, 52 cartuchos y diversas dosis de droga.
En el municipio de Elota, el Ejército detuvo a una persona, aseguró un fusil de alto poder tipo Barrett, un cargador, 195 cartuchos y un chaleco táctico. En la misma zona se inhabilitó un campamento y se aseguraron tres armas largas adicionales.
Pese a la magnitud de los decomisos, la información difundida por la SSPC fue limitada, sin detallar la forma en que se llevaron a cabo los operativos, las circunstancias de los aseguramientos ni si hubo más personas detenidas además del individuo capturado en Elota.