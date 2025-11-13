$!Desmantelan nueve laboratorios clandestinos y decomisan armas en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron nueve laboratorios presuntamente empleados para producir metanfetamina en los municipios de Culiacán y Navolato. En los operativos se aseguraron 9 mil 639 litros y 150 kilos de sustancias químicas, así como una centrifugadora.

La afectación económica a las estructuras del crimen organizado es cuantiosa, ascendiendo a 197 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad federal. Estas acciones se enmarcan en los operativos permanentes contra el tráfico de drogas en Sinaloa.