$!Desmantelan ocho centros clandestinos de insumos químicos para metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de materiales e insumos químicos en las comunidades de Los Mayos, Canamaca, El Rincón, Arroyo Grande, Haros, Limón de Tellaeche y Rancho San Juan, pertenecientes al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo especializado contra la producción y el tráfico de drogas derivó en el aseguramiento de 5 mil 396 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.