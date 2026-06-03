Seguridad
|
Laboratorios clandestinos

Desmantelan ocho centros clandestinos de insumos químicos para metanfetamina en Culiacán

De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, la inhabilitación de estos centros de insumos químicos representa pérdidas de 100 millones de pesos para los grupos delictivos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/06/2026 09:00
03/06/2026 09:00

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de materiales e insumos químicos en las comunidades de Los Mayos, Canamaca, El Rincón, Arroyo Grande, Haros, Limón de Tellaeche y Rancho San Juan, pertenecientes al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo especializado contra la producción y el tráfico de drogas derivó en el aseguramiento de 5 mil 396 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

$!Desmantelan ocho centros clandestinos de insumos químicos para metanfetamina en Culiacán

Las autoridades federales estiman que el desmantelamiento de estos laboratorios clandestinos e infraestructura representa una afectación económica de 100 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

$!Desmantelan ocho centros clandestinos de insumos químicos para metanfetamina en Culiacán
#Culiacán
#Metanfetaminas
#Ejército Mexicano
#Sinaloa
#Laboratorios clandestinos
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube