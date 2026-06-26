$!Desmantelan ocho centros de elaboración de droga en Cosalá; aseguran reactores y miles de litros de químicos

COSALÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron ocho áreas de concentración de materiales diversos y aseguraron 5 mil 925 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina, así como dos reactores de síntesis orgánica en el municipio de Cosalá.

De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, las acciones militares se concentraron en las inmediaciones de los poblados El Cajón de las Minas, Los Cedritos, La Ilama, Pueblo de Alaya, El Ranchito y El Sabino. La localización de estos espacios de producción de drogas sintéticas evitó la distribución de sustancias ilícitas en la región.