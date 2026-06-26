$!Desmantelan ocho centros de elaboración de droga en Cosalá; aseguran reactores y miles de litros de químicos

COSALÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron ocho áreas de concentración de materiales diversos y aseguraron 5 mil 925 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina, así como dos reactores de síntesis orgánica en el municipio de Cosalá.
De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, las acciones militares se concentraron en las inmediaciones de los poblados El Cajón de las Minas, Los Cedritos, La Ilama, Pueblo de Alaya, El Ranchito y El Sabino. La localización de estos espacios de producción de drogas sintéticas evitó la distribución de sustancias ilícitas en la región.
Las corporaciones federales estiman que la afectación económica a los grupos de la delincuencia organizada asciende a 113 millones de pesos.
Todo el equipamiento, las sustancias químicas y el material diverso localizado en los laboratorios clandestinos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de la carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades legales.