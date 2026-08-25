$!Desmantelan presunto campamento criminal y aseguran armas en El Recodo, Mazatlán

Personal del Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva desmantelaron un presunto campamento de la delincuencia organizada, durante patrullajes realizados en la comunidad El Recodo, municipio de Mazatlán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que en dicho asentamiento se aseguró diverso armamento y municiones.
Entre lo decomisado huno cuatro fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 800 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, 28 cargadores calibre 7.62x39 milímetros, cuatro chalecos tácticos y siete placas balísticas.
Los objetos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de realizar las investigaciones pertinentes.