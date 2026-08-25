$!Desmantelan presunto campamento criminal y aseguran armas en El Recodo, Mazatlán

Personal del Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva desmantelaron un presunto campamento de la delincuencia organizada, durante patrullajes realizados en la comunidad El Recodo, municipio de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que en dicho asentamiento se aseguró diverso armamento y municiones.