$!Desmantelan tres áreas para producción de drogas en Culiacán; aseguran químicos por 62 millones

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres áreas de concentración de material diverso, donde localizaron 2 mil 500 kilogramos y 525 litros de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la producción de metanfetamina, en comunidades de la zona rural de Culiacán.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades federales, los aseguramientos se realizaron en los poblados de Los Cedros, El Vino y Corral Viejo, en el municipio de Culiacán.

Durante los operativos también fueron aseguradas tres estructuras metálicas con características de reactores de síntesis orgánica y dos condensadores.

Las autoridades federales no precisaron si hubo personas detenidas durante estas acciones.