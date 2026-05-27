$!Desmantelan tres laboratorios clandestinos de droga en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Fuerzas federales inhabilitaron tres áreas de concentración de insumos químicos destinadas a la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones de Culiacán y Cosalá, según informaron fuentes del Gabinete de Seguridad a través de un reporte conjunto.

El despliegue, operado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se focalizó en los poblados de Los Mayos y El Vizcaíno. En estos puntos, el personal militar localizó y neutralizó la infraestructura que resguardaba mil 665 litros de diversas sustancias químicas y 410 litros de metanfetamina en estado líquido.