Seguridad
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Golpe financiero

Desmantelan tres laboratorios clandestinos de droga en Culiacán y Cosalá

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional inhabilitaron tres centros de producción de metanfetamina en Los Mayos y El Vizcaíno, generando una pérdida estimada de 39 millones de pesos a la delincuencia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
27/05/2026 14:31
27/05/2026 14:31

CULIACÁN. _ Fuerzas federales inhabilitaron tres áreas de concentración de insumos químicos destinadas a la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones de Culiacán y Cosalá, según informaron fuentes del Gabinete de Seguridad a través de un reporte conjunto.

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El despliegue, operado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se focalizó en los poblados de Los Mayos y El Vizcaíno. En estos puntos, el personal militar localizó y neutralizó la infraestructura que resguardaba mil 665 litros de diversas sustancias químicas y 410 litros de metanfetamina en estado líquido.

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De acuerdo con las estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento de estos tres laboratorios clandestinos y sus componentes químicos representa un impacto financiero de aproximadamente 39 millones de pesos para las estructuras de la delincuencia organizada que operan en esa región del estado.

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