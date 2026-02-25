Desmiente Seguridad Pública de Culiacán detención de policía activo

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) desmintió la presunta detención de un elemento activo durante este miércoles, en la capital.

Durante el mediodía se reportó un presunto operativo del Ejército y Policía Estatal con un arresto, en la sindicatura de Costa Rica.

“(SSPyTM) informa de manera categórica que ningún elemento en activo se encuentra detenido”, pronunció la dependencia.

Al respecto, la institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta mediante espacios de difusión formales y de confianza.

“A fin de evitar la difusión de versiones imprecisas que puedan generar desinformación”, señaló la Secretaría.