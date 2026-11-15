$!Desmiente SSPE supuesto retiro de las Fuerzas Armadas en Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desmintió un supuesto mensaje en redes sociales, en el cual se advirtió que elementos de las Fuerzas Armadas se retiraron de Mazatlán.

“Circula en redes sociales un mensaje que refiere el supuesto retiro de las Fuerzas Armadas del municipio de Mazatlán, lo cual es completamente falso”, señala el comunicado.