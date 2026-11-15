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Desmiente SSPE supuesto retiro de las Fuerzas Armadas en Mazatlán

Un mensaje circula en redes sociales en donde se asegura el supuesto retiro de las Fuerzas Armadas del municipio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/11/2026 15:42
15/11/2026 15:42

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desmintió un supuesto mensaje en redes sociales, en el cual se advirtió que elementos de las Fuerzas Armadas se retiraron de Mazatlán.

“Circula en redes sociales un mensaje que refiere el supuesto retiro de las Fuerzas Armadas del municipio de Mazatlán, lo cual es completamente falso”, señala el comunicado.

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La dependencia asentó que la presencia de tropas en el municipio permanecerá en la zona, como parte de los compromisos del Gabinete de Seguridad durante la última visita en el puerto.

“El secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo reiteró que la presencia de las fuerzas federales continuarán en Mazatlán hasta que se restablezcan por completo las condiciones de paz y seguridad”, añade el pronunciamiento.

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