$!Desmiente SSPE supuesto retiro de las Fuerzas Armadas en Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desmintió un supuesto mensaje en redes sociales, en el cual se advirtió que elementos de las Fuerzas Armadas se retiraron de Mazatlán.
“Circula en redes sociales un mensaje que refiere el supuesto retiro de las Fuerzas Armadas del municipio de Mazatlán, lo cual es completamente falso”, señala el comunicado.
La #SSPSinaloa informa que, este domingo 15 de noviembre de 2026, circula en redes sociales un mensaje que refiere el supuesto retiro de las Fuerzas Armadas del municipio de #Mazatlán, lo cual es completamente falso.Cabe señalar que hace unos días el Gabinete de Seguridad visitó este puerto, en donde el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo reiteró que la presencia de las fuerzas federales continuarán en Mazatlán hasta que se restablezcan por completo las condiciones de paz y seguridad. Esta Secretaría reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada a través del Grupo Interinstitucional para el bienestar de Sinaloa.Los invitamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
November 15, 2026
La #SSPSinaloa informa que, este domingo 15 de noviembre de 2026, circula en redes sociales un mensaje que refiere el supuesto retiro de las Fuerzas Armadas del municipio de #Mazatlán, lo cual es completamente falso.Cabe señalar que hace unos días el Gabinete de Seguridad visitó este puerto, en donde el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo reiteró que la presencia de las fuerzas federales continuarán en Mazatlán hasta que se restablezcan por completo las condiciones de paz y seguridad. Esta Secretaría reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada a través del Grupo Interinstitucional para el bienestar de Sinaloa.Los invitamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
La dependencia asentó que la presencia de tropas en el municipio permanecerá en la zona, como parte de los compromisos del Gabinete de Seguridad durante la última visita en el puerto.
“El secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo reiteró que la presencia de las fuerzas federales continuarán en Mazatlán hasta que se restablezcan por completo las condiciones de paz y seguridad”, añade el pronunciamiento.