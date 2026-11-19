A través del área de Comunicación Social del Ayuntamiento, se informó que la movilización militar reportada en la zona estuvo relacionada con el traslado de un hombre herido por arma de fuego, quien fue llevado inicialmente a las instalaciones de la Cruz Roja de Badiraguato.

BADIRAGUATO. _ Autoridades municipales de Badiraguato desmintieron que se haya registrado un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de las Fuerzas Armadas en la cabecera municipal, luego de que durante la mañana de este jueves 19 de noviembre trascendiera un reporte sobre un presunto choque armado en las inmediaciones del monumento a San Judas Tadeo.

De acuerdo con un informe informativo, alrededor de las 10:50 horas personal militar arribó a la delegación de Cruz Roja. Posteriormente, a las 11:20 horas, la institución reportó que los elementos del Ejército habían llevado a un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego.

El documento señala que el herido habría participado en un enfrentamiento contra elementos del Ejército Mexicano, ocurrido frente al panteón de la comunidad de La Guásima de los Guerrero, ubicada a poco más de 13 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, por la ruta pavimentada que conecta con La Ciénega de los Lara.

“Informa personal de Cruz Roja que vienen con una persona de sexo masculino lesionado por arma de fuego y que es trasladado a la cabecera municipal mismo que participó en un enfrentamiento contra elementos del Ejército Mexicano adelante del panteon de la comunidad de la Guasima de los Guerrero”, señala el texto compartido por comunicación social.

El hombre fue identificado como Ismael “G”, de 26 años, originario del estado de Oaxaca, quien presentó tres impactos de bala en el antebrazo derecho: dos con orificio de salida y uno sin salida de proyectil.

Tras recibir atención inicial, fue trasladado en una ambulancia a un hospital de Culiacán, bajo escolta de al menos seis unidades del Ejército Mexicano.