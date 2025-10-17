$!Despiden con dolor al “Jefe Nocturno”, caído en cumplimiento de su deber en Tepuche

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano, en especial el Cuerpo de Fuerzas Especiales, lamenta la pérdida del Mayor Jesús O. B., miembro del grupo élite “Murciélagos”, quien falleció en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento registrado la madrugada del jueves 16 de octubre en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.
El Mayor O. B., conocido por su apodo “Nocturno”, lideraba un grupo de reconocimiento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales. La unidad fue agredida por civiles armados, lo que desató un intercambio de disparos donde el mando militar perdió la vida y un cabo resultó herido. Un segundo elemento también resultó lesionado en la confrontación.
La comunidad militar ha difundido imágenes que reflejan el profundo respeto por el sacrificio del oficial. Mensajes de homenaje, marcados con la insignia del Cuerpo de Fuerzas Especiales, exaltan su heroísmo y compromiso. El Tercer Escalón del COFE (Centro de Operaciones de Fuerzas Especiales) colocó una ofrenda floral, rindiendo tributo a los “Hermanos Boina Verde” caídos.
Tras los hechos, que además dejaron una unidad militar incendiada, se ha activado un amplio despliegue de seguridad en la zona, con apoyo aéreo. Autoridades federales mantienen las diligencias e investigaciones correspondientes. El Mayor Jesús O. B. se suma a la lista de elementos caídos en la línea del deber.
