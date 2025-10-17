$!Despiden con dolor al “Jefe Nocturno”, caído en cumplimiento de su deber en Tepuche

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano, en especial el Cuerpo de Fuerzas Especiales, lamenta la pérdida del Mayor Jesús O. B., miembro del grupo élite “Murciélagos”, quien falleció en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento registrado la madrugada del jueves 16 de octubre en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El Mayor O. B., conocido por su apodo “Nocturno”, lideraba un grupo de reconocimiento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales. La unidad fue agredida por civiles armados, lo que desató un intercambio de disparos donde el mando militar perdió la vida y un cabo resultó herido. Un segundo elemento también resultó lesionado en la confrontación.