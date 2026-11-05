Desplegarán 3 mil elementos de seguridad para la Feria Ganadera 2026 en Culiacán

CULIACÁN. _ Un total de 3 mil elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno y cuerpos de auxilio participarán en el operativo para resguardar la Feria Ganadera 2026, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó, mediante un comunicado, que autoridades federales, estatales y municipales sostuvieron una reunión para definir el “Plan de Seguridad Feria Ganadera 2026”, con el que se busca garantizar condiciones de seguridad para los asistentes.

En el dispositivo participarán elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, además de personal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

De acuerdo con la dependencia estatal, el operativo estará organizado en tres anillos de seguridad que incluirán recorridos de vigilancia en las inmediaciones del recinto, control y supervisión de los accesos, así como presencia policial en el interior de las instalaciones.

La estrategia también contempla el uso de tecnología y equipo especializado, entre ellos drones, arcos detectores de metal y binomios canófilos para reforzar las labores de vigilancia y prevención.

La SSPE señaló que el propósito es que las familias puedan acudir a las exposiciones, actividades artísticas y juegos mecánicos de esta edición sin contratiempos.

El operativo se enmarca en las acciones de coordinación entre autoridades federales y estatales para atender eventos de alta concentración de personas en Sinaloa.

“De manera conjunta, las autoridades de México y Sinaloa se alistan para el desarrollo de eventos importantes en el estado, de gran afluencia y trascendencia, manteniendo un trabajo coordinado en beneficio de la paz y tranquilidad de las y los sinaloenses”, añadió la SSPE.