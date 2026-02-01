$!Despliega Marina aeronaves y personal naval para búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que este domingo, personal naval en coadyuvancia con la Secretaria de Seguridad Publica Ciudadana (SSPC), llevó a cabo acciones de búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en diferentes comunidades del municipio de Concordia, Sinaloa.









La Institución continúa con la labor de búsqueda y localización de mineros desaparecidos, es por ello que la Cuarta Región Naval, desplegó dos aeronaves: una tipo Texan y otra King Air, así como un helicóptero tipo MI-17, del mismo modo, 18 vehículos tipo pick up y 250 elementos navales, con el fin de reforzar el operativo de búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en Concordia.





