AHOME. _ Habitantes de la zona rural de Ahome permanecieron a la expectativa durante la mañana de este martes 24 de noviembre, ante el paso a baja altura de un helicóptero de la Secretaría de Marina, movilización que ocurre sin que las autoridades hayan emitido un informe oficial sobre los hechos violentos registrados la noche previa. De acuerdo con vecinos, la aeronave naval efectuó recorridos a escasa altura sobre el ejido Águila Azteca. Además, se registraron desplazamientos aéreos similares en el ejido San José de Ahome, lo que llamó la atención e inquietó a los residentes de ambas comunidades.

La presencia aérea se registra a pocas horas de que comenzaran a circular entre los pobladores diversas grabaciones de cámaras de videovigilancia, en las que quedaron registradas múltiples detonaciones de arma de fuego ocurridas durante la noche del lunes en el ejido Mochis.