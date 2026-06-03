$!Despliega Sedena 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO._ Con el fin de reforzar el despliegue operativo en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la tarde de este miércoles 3 de junio. A través de un comunicado, la Sedena informó que a las 15:20 horas de este miércoles 3 de junio de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, despegaron a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa.





Esto es con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la Novena Zona Militar en esa entidad federativa. Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del País. La misión de las unidades de Fuerzas Especiales, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población sinaloense.





La violencia sigue en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, pero sobretodo en la capital sinaloense. Reporte diario construido por Noroeste con fuentes oficiales, colectivos de buscadoras y trabajo periodístico tan solo ayer martes se registraron 10 homicidios y 20 vehículos robados. La noche del pasado lunes fue capturado ‘El Gabito’ de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán. Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 346 asesinatos y 3 mil 880 personas privadas de la libertad.





