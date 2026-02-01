$!Despliegan 1,190 efectivos para reforzar búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mil 190 efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, entre ellos 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales y tres células de investigación con ingenios tecnológicos, fueron desplegados este 1 de febrero a Concordia.

Los militares también fueron desplegados vía aérea.

Así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, que indicó que el despliegue de personal y medios se realizó vía aérea desde la Ciudad de México y otras entidades del País, empleándose una aeronave Boeing 737 de transporte pesado; dos aviones T-6C y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.









“La misión específica del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el estado de Sinaloa, para reforzar las actividades de búsqueda de 10 trabajadores mineros que se encuentran en calidad de desaparecidos” apuntó en un comunicado.







