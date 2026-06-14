$!Despliegan 300 militares en Culiacán para reforzar la seguridad en la zona norte de la ciudad

Un contingente de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribó este domingo 14 de junio a Culiacán como parte de las acciones de reforzamiento de la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa.

Los efectivos fueron trasladados hacia el sector La Conquista, donde se concentraron inicialmente en las instalaciones de la Unidad Deportiva La Conquista, para posteriormente ser desplegados en distintos puntos del norte de la ciudad.

La llegada de los militares ocurre horas después de que autoridades federales informaran sobre el envío de 500 elementos del Ejército Mexicano a la entidad, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y combate a la delincuencia.

Durante su ingreso a Culiacán, el convoy fue observado por diversos sectores de la capital sinaloense, entre ellos Del Valle, El Palmito, la avenida Ciudades Hermanas y la avenida Álvaro Obregón, generando una amplia movilización de unidades militares.