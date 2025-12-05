$!Despliegan a 12 mil 500 elementos en Sinaloa por el Plan Guadalupe-Reyes

La temporada de fiestas de fin de año estará marcada por el despliegue de más de 12 mil 500 agentes de corporaciones federales, estatales y municipales, así como cuerpos de rescate y auxilio en Sinaloa. Este operativo masivo, denominado Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026, iniciará el jueves 11 de diciembre a las 12:00 horas y se extenderá hasta el 7 de enero del próximo año.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la estrategia contempla la movilización de un total de 12 mil 590 elementos y cubrirá los 20 municipios de la entidad. El objetivo declarado por las autoridades es reforzar la vigilancia, prevenir actos delictivos y salvaguardar la integridad de las personas, especialmente aquellas que se desplazan por las carreteras.
El plan de seguridad se concentra en las celebraciones clave del periodo, que incluyen el Día de la Virgen de Guadalupe, Nochebuena, Navidad, Fin de Año y el Día de Reyes. Para lograr la cobertura, se utilizarán vehículos terrestres, helicópteros y unidades acuáticas de rescate.
Entre las acciones anunciadas, los agentes llevarán a cabo tareas de disuasión, prevención y vigilancia constante. Además, se instalarán puntos de control de alcoholemia en diversos municipios y se intensificará la seguridad en la red carretera estatal con campañas que exhortan al uso de cinturón y casco.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar el uso de juegos pirotécnicos por el alto riesgo que representan y recordaron que las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 estarán operando las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad.