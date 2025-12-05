$!Despliegan a 12 mil 500 elementos en Sinaloa por el Plan Guadalupe-Reyes

La temporada de fiestas de fin de año estará marcada por el despliegue de más de 12 mil 500 agentes de corporaciones federales, estatales y municipales, así como cuerpos de rescate y auxilio en Sinaloa. Este operativo masivo, denominado Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026, iniciará el jueves 11 de diciembre a las 12:00 horas y se extenderá hasta el 7 de enero del próximo año.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la estrategia contempla la movilización de un total de 12 mil 590 elementos y cubrirá los 20 municipios de la entidad. El objetivo declarado por las autoridades es reforzar la vigilancia, prevenir actos delictivos y salvaguardar la integridad de las personas, especialmente aquellas que se desplazan por las carreteras.