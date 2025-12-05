Seguridad
|
Operativo de seguridad

Despliegan a 12 mil 500 elementos en Sinaloa por el Plan Guadalupe-Reyes

La estrategia de seguridad abarca los 20 municipios de Sinaloa del 11 de diciembre al 7 de enero de 2026. Más de 12 mil agentes realizarán operativos de vigilancia, instalarán alcoholímetros y reforzarán carreteras por las fiestas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/12/2025 15:45
05/12/2025 15:45

La temporada de fiestas de fin de año estará marcada por el despliegue de más de 12 mil 500 agentes de corporaciones federales, estatales y municipales, así como cuerpos de rescate y auxilio en Sinaloa. Este operativo masivo, denominado Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026, iniciará el jueves 11 de diciembre a las 12:00 horas y se extenderá hasta el 7 de enero del próximo año.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la estrategia contempla la movilización de un total de 12 mil 590 elementos y cubrirá los 20 municipios de la entidad. El objetivo declarado por las autoridades es reforzar la vigilancia, prevenir actos delictivos y salvaguardar la integridad de las personas, especialmente aquellas que se desplazan por las carreteras.

$!Despliegan a 12 mil 500 elementos en Sinaloa por el Plan Guadalupe-Reyes

El plan de seguridad se concentra en las celebraciones clave del periodo, que incluyen el Día de la Virgen de Guadalupe, Nochebuena, Navidad, Fin de Año y el Día de Reyes. Para lograr la cobertura, se utilizarán vehículos terrestres, helicópteros y unidades acuáticas de rescate.

Entre las acciones anunciadas, los agentes llevarán a cabo tareas de disuasión, prevención y vigilancia constante. Además, se instalarán puntos de control de alcoholemia en diversos municipios y se intensificará la seguridad en la red carretera estatal con campañas que exhortan al uso de cinturón y casco.

$!Despliegan a 12 mil 500 elementos en Sinaloa por el Plan Guadalupe-Reyes

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar el uso de juegos pirotécnicos por el alto riesgo que representan y recordaron que las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 estarán operando las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad.

#Seguridad
#Operativo Guadalupe-Reyes
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube