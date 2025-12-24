$!Despliegan a 12 mil agentes por seguridad navideña en Sinaloa

Más de 12 mil elementos de diversas corporaciones de seguridad y policías locales iniciaron un despliegue en los 20 municipios del estado, con el objetivo de vigilar las zonas de mayor afluencia durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el operativo cuenta con mil 930 unidades oficiales que patrullan las inmediaciones de plazas comerciales, instituciones bancarias y sectores residenciales. A diferencia de los despliegues meramente institucionales, esta movilización busca garantizar el orden público ante el incremento de la actividad económica y social en la entidad.