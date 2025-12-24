Seguridad
|
Operativo decembrino

Despliegan a 12 mil agentes por seguridad navideña en Sinaloa

Corporaciones preventivas y cuerpos de auxilio refuerzan la vigilancia en zonas comerciales y habitacionales de los 20 municipios para inhibir incidentes durante las festividades del 24 y 25 de diciembre
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
24/12/2025 10:35
24/12/2025 10:35

Más de 12 mil elementos de diversas corporaciones de seguridad y policías locales iniciaron un despliegue en los 20 municipios del estado, con el objetivo de vigilar las zonas de mayor afluencia durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el operativo cuenta con mil 930 unidades oficiales que patrullan las inmediaciones de plazas comerciales, instituciones bancarias y sectores residenciales. A diferencia de los despliegues meramente institucionales, esta movilización busca garantizar el orden público ante el incremento de la actividad económica y social en la entidad.

$!Despliegan a 12 mil agentes por seguridad navideña en Sinaloa

Al estado de fuerza preventivo se integran también brigadas de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, quienes mantienen guardias permanentes para atender emergencias. El equipo de apoyo incluye grúas, cisternas y aeronaves para una respuesta oportuna.

Finalmente, las autoridades estatales exhortaron a la población a evitar prácticas de riesgo, como el uso de pirotecnia y los disparos al aire, instando a utilizar los números de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 para reportar cualquier irregularidad que vulnere la tranquilidad ciudadana.

#Seguridad
#Sinaloa
#Operativos de seguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube