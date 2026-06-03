$!Despliegan fuerte operativo en El Quelite tras reporte de hechos violentos; hallan a una persona muerta

MAZATLÁN._ Un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, se registró este miércoles en la sindicatura de El Quelite, donde al menos una persona fue encontrada sin vida en una marisquería del poblado El Puente de El Quelite y se reportó un presunto enfrentamiento armado en el camino a La Sábila. De acuerdo con lo que se ha informado hasta el momento, la mañana de este 3 de junio, el propietario de una marisquería ubicada cerca del kilómetro 33 de la carretera Internacional 15 México-Nogales, frente al entronque de la carretera que conduce a El Quelite, localizó al velador sin vida y con huellas de violencia. En el lugar fueron localizados al menos un casquillo percutido y una ojiva de proyectil de arma de fuego.









De las diligencias del levantamiento del cuerpo se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado y el cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense en Mazatlán para las diligencias de ley. Tras el levantamiento de la víctima, del quien no se ha dado a conocer su identidad, el sitio quedó resguardado un tiempo por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, pero cerca de las 11:00 horas se retiraron del lugar.









Por la mañana también se reportó un presunto enfrentamiento a balazos entre personas civiles y elementos de instituciones de seguridad pública federales en el poblado de La Sábila, al oriente de la sindicatura de El Quelite. De acuerdo con las primeras versiones, al parecer resultó en un civil sin vida y el aseguramiento de un vehículo, armas y cartuchos, sin embargo, hasta el momento eso no ha sido confirmado por alguna autoridad. El reporte del enfrentamiento a balazos generó fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el sobrevuelo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas en El Quelite y en el camino que conduce de esa sindicatura hacia La Sábila, al norte de la zona rural de Mazatlán.