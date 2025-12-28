$!Despliegan fuerte operativo entre las calles del sector Portalegre, al norte de Culiacán

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa desplegaron un fuerte operativo entre las calles del sector Portalegre, en la zona norte de Culiacán.
Vecinos reportaron una vasta presencia de uniformados a partir de las 15:30 horas de este domingo 28 de diciembre.
Los oficiales mantienen cerrado el paso por algunas calles del fraccionamiento, como la calle Juan de Ortega, López de Armendáriz, Alfonso de Haro y el bulevar Conquistadores.
En la escena, agentes estatales aseguraron un automóvil Suzuki Baleno de color gris, el cual inspeccionaron.
Hasta el momento se desconocen detalles respecto a la proceden o estado del vehículo, ni de si hay objetos ilícitos en su interior.
Durante su movilización, los policías utilizaron una pistola antidrones.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) todavía no ha brindado detalles respecto al motivo del despliegue de elementos.