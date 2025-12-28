$!Despliegan fuerte operativo entre las calles del sector Portalegre, al norte de Culiacán

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa desplegaron un fuerte operativo entre las calles del sector Portalegre, en la zona norte de Culiacán.

Vecinos reportaron una vasta presencia de uniformados a partir de las 15:30 horas de este domingo 28 de diciembre.

Los oficiales mantienen cerrado el paso por algunas calles del fraccionamiento, como la calle Juan de Ortega, López de Armendáriz, Alfonso de Haro y el bulevar Conquistadores.