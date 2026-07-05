Despliegan fuerte operativo federal en zonas de Rosario

ROSARIO._ Un fuerte operativo de más de seis horas, que incluyó un gran despliegue de elementos federales y estatales con el apoyo de sobrevuelo de dos aviones Texan y dos helicópteros artillados desde los cuales arrojaron bombas, se registró el sábado en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, en Rosario. Aunque trascendió que hubo varios detenidos e incluso civiles armados abatidos, hasta el cierre del día ninguna autoridad había emitido un reporte oficial de los hechos. De acuerdo con los reportes de habitantes de Rosario y de investigaciones de Noroeste, los hechos se registraron el 4 de julio desde las 13:30 horas, cuando se escucharon detonaciones por las zonas de las comunidades de Agua Verde y Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.

Estos hechos se registraron al parecer tras patrullajes de elementos federales, lo que derivó del fuerte operativo de elementos de la Secretaría de Marina, Ejército y Policía Estatal. Incluso desde Mazatlán se desplegaron elementos de la Marina y del Ejército a bordo de camionetas artilladas. A este operativo, por tierra y aire, se sumaron dos aviones Texan y dos helicópteros que sobrevolaron a baja altura las zonas de Rosario. Alrededor de las 16:00 horas se informó que el operativo se había extendido a la sindicatura vecina de Chametla, donde en medio de una persecución civiles armados dispararon contra los elementos federales. Tras estos hechos se reforzó el operativo de persecución de los agresores armados. Mientras las patrullas de la Marina, Ejército y Policía Estatal recorrían las calles de las comunidades pesqueras de Rosario, por aire dos helicópteros sobrevolaron los cerros y se apreció que desde uno de ellos dispararon varias bombas contra los agresores. Tras estos hechos, alrededor de las 18:00 horas se agrupó un convoy de Policía de Investigación y Periciales de la Fiscalía General del Estado, además de personal funerario en la glorieta donde concluye la avenida Rotarismo que conecta con la carretera estatal a Agua Verde.