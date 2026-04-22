Despliegan operativo aéreo en los límites de Durango y Sinaloa

CULIACÁN. _ Un operativo coordinado entre fuerzas federales se mantiene activo desde la mañana de este miércoles en la región serrana que colinda entre Durango y Sinaloa, donde habitantes han reportado el sobrevuelo constante de aeronaves militares.

De acuerdo con datos preliminares, el despliegue inició en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, desde donde despegaron varios helicópteros tipo Black Hawk para internarse en la zona de la sierra.

Pobladores de localidades como Santa Gertrudis, en el municipio de Badiraguato, y zonas aledañas a El Durazno, perteneciente a Tamazula, Durango, alertaron sobre la presencia de los elementos federales.

En la zona se observó la participación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, quienes cuentan con el apoyo de helicópteros artillados y avionetas tipo Texan II de la Fuerza Aérea Mexicana para labores de vigilancia y control territorial.

Hasta el momento, ninguna autoridad civil o militar ha confirmado el objetivo oficial de este despliegue en la región, sin embargo, ha transcendido la presunta detención de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, en la zona serrana entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocido como el Triángulo Dorado.