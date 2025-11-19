$!Despliegan operativo con 4 mil elementos para la Feria Ganadera 2025 en Culiacán

Más de 4 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, así como brigadas de emergencia y protección civil, participarán en el operativo de seguridad para la Feria Ganadera 2025, que se llevará a cabo del 20 al 30 de noviembre.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el dispositivo forma parte de una estrategia integral que involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.
La operación contempla tres anillos de seguridad para reforzar tareas de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía, con el objetivo de preservar el orden, proteger bienes y brindar un entorno seguro a los asistentes.
Dentro del recinto ferial se desplegarán grupos de proximidad social de distintas corporaciones, además de binomios caninos especializados en detección de objetos ilícitos. También se instalará un puesto de mando para coordinar respuestas inmediatas ante incidentes o conductas antisociales.
Los accesos al recinto contarán con presencia permanente de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes supervisarán el ingreso del público general, de 16:00 a 23:00 horas, así como las revisiones para ganaderos, expositores, proveedores y artistas.
El operativo se reforzará con patrullajes disuasivos en avenidas y bulevares que rodean la zona de la feria, además de vigilancia en otros puntos de la ciudad para garantizar un retorno seguro de los asistentes. Asimismo, se instalarán puestos de observación y revisión en accesos estratégicos a Culiacán.