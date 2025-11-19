$!Despliegan operativo con 4 mil elementos para la Feria Ganadera 2025 en Culiacán

Más de 4 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, así como brigadas de emergencia y protección civil, participarán en el operativo de seguridad para la Feria Ganadera 2025, que se llevará a cabo del 20 al 30 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el dispositivo forma parte de una estrategia integral que involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

La operación contempla tres anillos de seguridad para reforzar tareas de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía, con el objetivo de preservar el orden, proteger bienes y brindar un entorno seguro a los asistentes.